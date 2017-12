The Empire Line: in ascolto “Fast Forward (Intet glemt, intet tilgivet)”

Abbiamo parlato degli Empire Line in questo pezzo un po’ più ampio.

Jonas Rönnberg e Christian Stadgaard ora avrebbero unito le forze con Isak Hansen (dei danesi Iron Sight) per pubblicare attraverso Northern Electronics il loro esordio sulla lunga distanza, intitolato Rave perché dedicato alla cultura rave contemporanea (i titoli di alcuni pezzi omaggiano eventi di Berlino, Stoccolma e Copenaghen che i tre considerano importanti per la scena). Il comunicato stampa ci dice che il disco fonde dance, power electronics e l’energia del punk rock: staremo a vedere, basta attendere il 18 febbraio 2018. Per ora possiamo ascoltare il pezzo qui sotto.