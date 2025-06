The Dwarfs Of East Agouza: in ascolto “Neptune Anteater”

Sasquatch Landslide by The Dwarfs Of East Agouza

Abbiamo già parlato di questo progetto trasversalissimo di Maurice Louca, Alan Bishop e Sam Shalabi: The Dwarfs Of East Agouza pubblicheranno il nuovo album, Sasquatch Landslide, all’inizio di ottobre, addirittura per Constellation.

Sette jam, 42 minuti, registrazione di Emanuele Baratto (King Khan, Elder) e mix di Jace Lasek (Elephant Stone, Sunset Rubdown, The Besnard Lakes), artwork di Mark Sullo. Percussioni, elettronica, sax alto, chitarra. Nord Africa (shaabi), impro, free jazz, psichedelia.

“Neptune Anteater” è il primo singolo.

Tracklist

01. Swollen Thankles

02. Saber Tooth Millipede

03. Double Mothers

04. Titular

05. Neptune Anteater

06. A Body To Match

07. Goldfish Molasses