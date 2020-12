Inquietante il numero di dischi che sta pubblicando Kevin Martin. Qui fa coppia con la novità underground Dis Fig (Felicia Chen) per un album molto coeso dal punto di vista estetico: sempre spettrale, diafano, in transito fra dub, danchehall e trip hop, perché è indubbio che la voce femminile protagonista sia molto sensuale (sentire “Come” o “Levitating”) e abbia un potenziale pop notevolissimo, per quanto lui si impegni a rendere il tutto più scuro (ascoltare “Forever”, in cui non compare Dis Fig, o “Blue To Black”), sempre con quell’alone sci-fi che sembra essere un po’ la sua fissa. Non c’è una traccia che si staglia sulle altre, questo disco secondo i suoi autori ha del resto un solo colore e ci si trova per certo tutto il tempo all’interno di uno stesso scenario: mentre i bassi di Kevin rimbombano ovunque, Felicia canta dal fondo al tunnel in copertina (a me piace pensare che sia lo stesso di “Firestarter” dei Prodigy). Roba buona anche stavolta.

The Bug Ft Dis Fig, In Blue by The Bug