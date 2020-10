The Bug Ft Dis Fig: il video di “You” dall’imminente In Blue

The Bug (Kevin Richard Martin) e la producer/vocalist americana con casa a Berlino Dis Fig (Felicia Chen) pubblicheranno In Blue per Hyperdub il 20 novembre di quest’anno. Definiscono l’esito della loro collaborazione come “tunnel sound”, una miscela di dancehall narcotica, soul trasognato e dub terrorizzante.

Il prototipo ritmico di In Blue va cercato in una puntata del 2018 dello show radiofonico “Solid Steel” curata da Martin: si tratta della ricerca di una dancehall futuristica, fantascientifica, fumosa e acquatica. Per sparigliare le carte The Bug ha poi cercato una voce femminile soul per sviluppare questi pezzi, trovando Dis Fig, che lo aveva cercato per includere un pezzo dei King Midas Sound per un mix che lei stava mettendo insieme.

Il primo assaggio di questo disco è il video di “You”.