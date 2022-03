THE BLOKES, Same Old Stories

Cosa succede quando quattro loschi figuri attivi nella scena romana e con un passato in nomi di tutto rispetto quali Colonna Infame, Gas Attack, Lenders e Raise Your Pitch si uniscono per divertirsi suonando ciò che più loro aggrada e sbarcano su Timebomb Records? La risposta non può che essere che Same Old Stories, un disco da mandare giù tutto d’un fiato e in grado di raddrizzare anche la giornata più storta, magari dopo otto ore a faticare per sbarcare il lunario e con una bella pinta stretta in mano, gli amici intorno e tanta voglia di dimenticarsi i cazzi della vita. Le radici sono ben piantate nell’Inghilterra a cavallo tra anni Settanta e Ottanta, con una bella strizzata d’occhio alla scena Oi! e alle band che hanno saputo lasciare un segno profondo nella memoria di generazioni di punk, con in più quel pizzico di pepe a dare la scossa e rendere la proposta godibile anche oggi. Da sottolineare come, in questo caso, la scelta della lingua inglese appaia come conseguenza diretta dell’immaginario prescelto e non faccia che rendere il tutto ancora più credibile, un aspetto non da poco quando si vuole trascinare il proprio pubblico in un vero e proprio ottovolante fatto di anthem coinvolgenti al punto giusto. Le undici tracce colpiscono nel segno grazie ad una scrittura dinamica e all’ energia palpabile che tracima dai solchi, tra storie di strada e di vita quotidiana, rabbia che ribolle nelle vene e voglia di restare sé stessi nonostante le pressioni della società. A dare manforte tre amici che non si tirano indietro per far riuscire la festa e si mettono a servizio della band per la riuscita di un album che non faticherà a convincere tutti gli appassionati di queste sonorità. Poco da aggiungere se non che qui, come già detto in altri casi simili, si gioca a carte scoperte e non si fa altro che lasciarsi andare con ciò che più piace e con cui si è cresciuti, ma la zampata è quella del leone e la voglia di vederseli dal vivo con la birra in mano è in pratica conseguenza naturale dell’ascolto di Same Old Stories.

Tracklist

01. We Are Blokes

02. Way I Am

03. Working Class Girl (feat. Damiano)

04. Our Games

05. Freedom (feat.Greg)

06. Live Free Or Die

07. Not Dead Yet

08. Jails

09. Hate Them (feat.Ivo)

10. Self Annihilation

11. Old Story From The Street