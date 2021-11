THE ANSWER LIES IN THE BLACK VOID, Forlorn

The Answer Lies In The Black Void è un progetto voluto da Jason Köhnen (Bong-Ra, Celestial Season, The Kilimanjaro Darkjazz Ensemble e The Mount Fuji Doomjazz Corporation) e Martina Veronika Horváth (apparsa sul recente Vadak della band avantgarde ungherese Thy Catafalque). Hanno già collaborato in precedenza realizzando insieme una manciata di album a nome Mansur e in questa occasione riprendono parte delle inflessioni etno e ambient affiorate in Minotaurus (Denovali, 2021), rivestendole di un retrogusto death doom memore degli esordi del musicista olandese. Nonostante prediliga un linguaggio musicale rarefatto ed etereo, Forlorn è arricchito dalle immancabili esplorazioni dark/doomjazz di Jason (splendide nei frangenti fuori controllo di “Become Undone”) e dal ricorso al violino in “Okkultas” (richiamo nostalgico a Solar Lovers, 1995). In apertura ci sono un paio di episodi fugaci e ingannevoli nella loro apparente linearità (“Mina” e “Barren”), cui ne fanno seguito altrettanti (“Rubicon” e “Moult”) che in maniera indolore spostano il baricentro dell’album da sonorità sottilmente oscure verso una profondità (non solo emotiva) nei cui solchi possano inserirsi input elettronici, destinati a confluire in una coda di ispirazione industrial. “For Nevermore” evoca nuovamente i primi anni dei Celestial Season (ma anche Morph degli Orphanage, 1993) e conserva in sé tanto le ritmiche delle formazioni che gettarono le basi di quel suono cui si ispirarono negli anni Novanta (Paul Chain Violet Theatre, Saint Vitus, Dream Death, …), quanto le contaminazioni introdotte da coloro che avrebbero poi catturato l’attenzione di Martina (Celtic Frost, Type O Negative, Neurosis, October Tide, Yob, …). Il breve intermezzo “White Dove” e la conclusiva “Curse” paiono legati da una melodia inquieta e insieme rassicurante, nel cui inesplicabile mistero si celano malinconia e…