Tempo Reale a maggio parlerà di “confini” (suoneranno Walter Prati, Ute Wassermann, Stefano Pilia…)

Negli anni abbiamo spesso segnalato il programma del suo storico Festival "di ricerca". Grazie al suo staff, nel 2014 ci siamo anche tolti la soddisfazione di intervistare Francisco López.



Tempo Reale Festival 2019 – “BORDERSCAPE”

Teatro del Maggio e Limonaia di Villa Strozzi

Borderscape è un concetto relativamente recente che, situato all’intersezione tra scienze sociali e umane, apre – come evidenzia la riflessione proposta dall’antropologa Chiara Brambilla – a un’esplorazione interdisciplinare delle molte dimensioni dei confini, candidandosi in maniera dirompente e innovativa ad una definizione attuale […] che possa esprimere la complessità spaziale e concettuale del confine, come spazio non statico ma fluido e fluttuante, costituito e attraversato da una pluralità di corpi, discorsi, pratiche e relazioni che rivelano continue definizioni e ricomposizioni delle divisioni tra dentro e fuori […].

Ebbene questo concetto sembra adattarsi in maniera stupefacente ai fatti odierni della musica, laddove la liquidità e la correlazione tra esperienze diverse sembrano suggerire il percorso di un definitivo abbattimento degli steccati linguistici, a tal punto che la galassia delle intersezioni è il vero apparato produttivo. E Questo sembra avvenire tanto in senso geografico e stilistico quanto in senso storico, dove la separazione tra classico, avanguardia e attualità diventa spazio di azione creativa; molto di tutto questo grazie al “suono elettronico”, capace da tempo di integrare e ricomporre.

Pur nei limiti della proposta concertistica del Tempo Reale Festival, si è cercato di esplorare alcuni tratti di questo processo, agendo su spazi geografici, stilistici e tecnologici, con l’obbiettivo di presentare e documentare le caratteristiche mutevoli, dinamiche e indeterminate di alcuni dei confini più significativi della musica di oggi. (Francesco Giomi – compositore e direttore di Tempo Reale)

