TEMPLE OF VOID, The World That Was

Provengono da Detroit (Michigan) e The World That Was è il loro terzo album. Suonano doom death vecchia maniera e sono contraddistinti da un suono assimilabile all’heavy metal e in genere a quei gruppi che pur suonando metal estremo, inglobano al loro interno un maggiore spettro di influenze. Molto di ciò che propongono dipende proprio dalla produzione dell’album, che è allo stesso tempo marcescente ed equilibrata nel fare emergere i frangenti in cui compaiono sintetizzatori dal retrogusto space rock e linee vocali pulite. Queste fugaci incursioni in territori esterni sono circoscritte e non coinvolgono interi episodi, anche se in alcuni sono più presenti (“Leave The Light Behind”). I Temple Of Void riescono perciò a integrare stili differenti senza apparire eccessivamente eterogenei e anzi portando una ventata di aria fresca in un ambito solitamente poco propenso ad accogliere input esterni. Già in passato ci si sarebbe potuti aspettare aperture di questo tipo, ma è probabile che in futuro The World That Was venga considerato come una sorta di (ottima) transizione all’interno della loro discografia: non più doom death tradizionale e non ancora…

