Tempi di reazione: l’intuizione fra musica, parola e danza in provincia di Lucca

Riceviamo e pubblichiamo.

Torna dopo 9 anni “Tempi di reazione”, l’occasione per una riflessione non frettolosa su cosa l’improvvisazione è, e su cosa rappresenta sul piano estetico e politico.

Dal 5 al 9 dicembre a SPAM!, Porcari (LU), ogni sera, fra le 19.30 e le 22.00, si potrà mangiare un piatto caldo, bere un bicchiere di vino, partecipare a una chiacchierata introduttiva e assistere a due brevi performance. Un’occasione irripetibile per incontrare dal vivo artisti che da molti decenni pensano e praticano con dedizione un’arte effimera per definizione, quale è l’improvvisazione; un sapere orale destinato fatalmente a sopravvivere sulle rovine di una civiltà tecnologica.

Artisti che hanno rappresentato e rappresentano a livello internazionale la storia dell’improvvisazione in musica e danza come Tristan Honsinger, Julyen Hamilton, Eugenio Sanna, Edoardo Ricci, Alessandro Certini e Charlotte Zerbey, ed artisti come Enrico Castellani (attore), Andrea Cosentino (attore), Giselda Ranieri (danzatrice), John de Leo (cantante), Stefano Questorio (danzatore), Nicolao Valiensi (musicista), Teri Weikel (danzatrice), Paola Bianchi (danzatrice), Mariano Nieddu (attore), Alessandra Moretti (danzatrice).

A introdurre le serate, assieme a Roberto Castello, un gruppo di studiosi che sulla musica, la danza e l’improvvisazione hanno scritto cose importanti come Alessandro Bertinetto, Romano Gasparotti e Stefano Zenni. I posti sono limitati, è indispensabile la prenotazione (info@spamweb.it)

biglietto intero: 15 euro

biglietto operatori e studenti: 3 euro

under 18: omaggio

Abbonamento 5 serate: 50 euro

I posti sono limitati: necessaria prenotazione scrivendo a info@spamweb.it

Il biglietto include cibo e bevande, conferenza e due spettacoli brevi

necessario tesseramento annuale a SPAM! (3 euro)

SPAM!

Via Don Minzoni 34, Porcari (Lucca)