Teho Teardo presenta Robert Lippok a Milano (30/11)

A Dictionary of Sound a cura di Teho Teardo

Robert Lippok in concerto a Milano

Venerdì 30 novembre, alle ore 21, Robert Lippok in concerto alla Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, per presentare il suo ultimo album Applied Autonomy, uscito a maggio 2018 per raster.

Quello di Lippok è il terzo e ultimo appuntamento di “A Dictionary of Sound”, ciclo di tre concerti a cura di Teho Teardo e promossi da Fondazione Giangiacomo Feltrinelli a Milano, il centro di ricerca che sperimenta e utilizza i linguaggi delle arti performative per raccontare la società di oggi. Il concerto vedrà – è qualcosa di inedito – anche la partecipazione di Teho Teardo, sul palco insieme a Lippok in due brani.

Applied Autonomy è anche una dichiarazione d’intenti e il manifesto del modo di comporre di Lippok. Un titolo che rimanda al concetto di automazione (ma non di alienazione) e che si ricollega alle riflessioni sull’intelligenza artificiale in rapporto con quella umana. Ognuno degli undici brani che compongono l’album è uno studio sull’autonomia della musica. Dopo aver impostato la struttura musicale, Robert è libero di concentrarsi su altri aspetti e, da architetto del suono, diventa il performer che dà vita a questo processo.

A curare “A Dictionary of Sound” è Teho Teardo, che ha scelto cinque importanti artisti della scena musicale internazionale (Jessica Moss, Eric Chenaux, Gareth Dickson, Pan·American e, infine, Robert Lippok) per esibizioni a metà tra la sfera musicale e quella visiva.

“Si cerca qualcosa di perfetto nella musica – dichiara Teardo. È ciò che di meglio si possa immaginare, come una città ideale. La musica è una rivoluzione costante”.

Anche il concerto di Robert Lippok sarà anticipato, da una introduzione di Teho che, insieme all’artista berlinese, accompagnerà lo spettatore in un percorso in cui gli elementi sonori e le suggestioni visive si combinano per attivare memorie e sogni in una esperienza di ascolto multimediale e immersivo.