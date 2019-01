Teeth Of The Sea: in ascolto “Hiraeth” da Wraith, in uscita per Rocket il 22 febbraio

Wraith è il quinto album dei londinesi Teeth Of The Sea, in giro dal 2006. Arriva dopo Highly Deadly Black Tarantula del 2015, è stato registrato presso gli altrettanto londinesi Soup Studios e vede come ospiti Erol Alkan (fondatore dell’etichetta Phantasy Sound), Valentina Magaletti (UUUU), Chlöe Herington (ChromeHoof/Knifeworld/Valve) e Katharine Gifford (The Wargs/Snowpony/Stereolab).

Questa, con tanto di fiati e retrogusto dub, è “Hiraeth”, parola gallese che significa “nostalgia di casa”.