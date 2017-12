Abyss X, artista e producer cretese, fondatrice anche dell’etichetta SHXME, pubblicherà l’ep Pleasures Of The Bull (sì, è ispirato da una leggenda minoica) per la Danse Noire di Aisha Devi. Coeretemente con l’approccio pluridisciplinare di Abyss X, il disco, nelle sue intenzioni, dovrebbe mettere insieme ambient, voce, la tradizionale lira cretese ed elementi prog e jazz.