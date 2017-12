Il teaser di Harnessed To Flesh degli Operant, in uscita il 12 febbraio 2018 per Instruments Of Discipline

Gli Operant (Luna Vassarotti della Instruments Of Discipline e August Skipper degli Ascetic), duo posizionato a Berlino all’incrocio tra dark ambient, power electronics e techno, hanno appena concluso un tour europeo coi Kollaps.

A gennaio 2017, per Instruments Of Discipline, è uscito Zero Knowledge.

Il 12 febbraio 2018 sarà la volta dell’ep Harnessed To Flesh, a cui in sede di produzione ha collaborato anche Blush Response. Vedremo sei i due sono riusciti a migliorare ancora la loro miscela. Questo qui sotto è il teaser del disco.