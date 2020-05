TASADAY: in ascolto a sorpresa “Atlantide MB”

Marciammo in controtempo, per la Rivoluzione Estetica Bruciammo Monza perché non succede niente.

L’ultimo disco dei Tasaday risale a più di quindici anni fa. In Attesa, Nel Labirinto era uscito nel 2004 per Wallace Records: ci coglie quindi piacevolmente di sorpresa questa nuova traccia, realizzata negli ultimi due mesi, che vede di nuovo insieme molti dei componenti storici del collettivo industrial brianzolo. “Atlantide MB” (che verosimilmente sta per Monza-Brianza) sembra fare il punto di una storia musicale importante: su di una base abrasiva come di consueto, dirompente, la voce narrante dà corpo a ispirazioni e aspirazioni che partorirono i Tasaday. Il brano è dedicato alla memoria di Genesis P-Orridge, che per chi fa questo genere di musica non può che rimanere un nume tutelare e una perdita di entità incalcolabile. Dallo sfondo emerge quella provincia che sa essere tanto anestetica quanto catalizzatrice di energie creative. Hanno detto tanto e, a quanto pare, hanno ancora tanto da dire: aspettiamo fiduciosi nuovi sviluppi.