Tarcento Jazz a maggio con Nadah El Shazly, Turning Jewels Into Water e Avec Le Soleil Sortant De Sa Bouche

TARCENTO JAZZ 2018. VII EDIZIONE

Ex Cinema Margherita, Tarcento (UD)

L’edizione 2018 di Tarcento Jazz si svolgerà il 4, 5 e 6 maggio. La settima tappa di questo festival continuerà il viaggio attraverso le innumerevoli sfumature del jazz moderno e, come nelle edizioni precedenti, si occuperà dei talenti emergenti e delle nuove direzioni dell’improvvisazione nazionale e internazionale, puntando la sua lente sulle realtà diverse, inquiete, ricche di talenti, utopie e idee. La rassegna si svolgerà nella sala dell’ex Cinema Margherita, ed è rivolta a un pubblico curioso e aperto alle contaminazioni per un tipo di musica dal forte impatto innovativo, come storicamente viene considerato il jazz.

Venerdì 4 Maggio ore 21

GIANCARLO SCHIAFFINI & GIORGIO PACORIG (Italia)

NADAH EL SHAZLY (Egitto)

À L’INTENTION DE MADEMOISELLE ISSOUFOU À BILMA, un film di Caroline de Bendern, colonna sonora di Barney Wilen

Sabato 5 Maggio ore 21

TURNING JEWELS INTO WATER (Stati Uniti)

FAWDA TRIO (Italia / Marocco)

THE OLD NEW THING Hybrida sound & light

Domenica 6 Maggio ore 21

AVEC LE SOLEIL SORTANT DE SA BOUCHE (Canada)

AKIRA SAKATA & GIOVANNI DI DOMENICO (Giappone / Italia)

INFO BIGLIETTI

intero €10

*ridotto €8

abbonamento 3 serate:

intero €25

*ridotto €20

*ridotto: under 25, soci Arci

Potrai ritirare i biglietti/abbonamenti presso l’ex Cinema Margherita dalle 18:30 nelle giornate del festival

info: hyridaspace@gmail.com