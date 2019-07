TACITA, Apri Gli Occhi

Tornano i Tacita con il seguito di Oltre Il Muro, uscito ormai un paio di anni fa e in grado di colpirci tramite un mix di varianti del linguaggio punk, con le radici ben piantate nella strada e un occhio rivolto al rock. Oggi la band romana torna con un disco che spinge ancor più sul versante rock con un largo uso di riff rocciosi e canzoni capaci di coinvolgere grazie a cori immediatamente memorizzabili. I Tacita non hanno certo dimenticato le loro radici e non stravolgono del tutto la formula, ma si ha l’impressione che abbiano cercato di seguire una strada personale e meno legata ai cliché del linguaggio prescelto, merito anche di testi particolari. L’album è un mix equilibrato di potenza e melodia, con le chitarre sempre in primo piano e una sezione ritmica che spinge a dovere per trasformare i pezzi in anthem di volta in volta sporcati di rock’n’roll, blues e persino da una spruzzata di metal (meglio, hard rock), con tanta voglia di raccontare storie in modo naturale e disincantato, piccoli sprazzi di vita quotidiana in cui sarà facile riconoscere sé stessi o situazioni con cui ci si è venuti a confrontare. Ovvio, gli ingredienti usati sono quelli che era lecito aspettarsi, eppure il già accennato spostamento degli equilibri permette ai Tacita di donare ai brani un mood particolare che li differenzia dai molti nomi similari e rende riconoscibile il loro modo di porsi, dettaglio non da poco per chi in fondo gioca a carte scoperte e non ha intenzione di prendere per culo nessuno: ciò che ascoltate è ciò che i Tacita hanno dentro, nessun trucco e nessun inganno, men che meno tentativi di professarsi inventori di chissà quale nuovo trend. Prendere o lasciare, in fondo è sempre e solo musica di strada cantata col cuore e tanta voglia di ritrovarsi insieme su un palco per condividere la propria musica e le proprie storie. Al solito, Robertò ci mette la firma e supporta.

Tracklist

01. Inferno

02. Indelebile

03. Marilyn

04. Ascolta (Feat. Giallo)

05. Aurora

06. R’n’R (La Nascita)

07. Oggi

08. Canto Di Te

09. Dimmi Che Cos’è

10. IN Morte di F.A.

11. La Mia Partita

12. Ricordi

13. Il Mercante Di Rose

14. Canzone Arrabbiata