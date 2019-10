TAB_ULARASA, Faccia Di Fiori

Luca Tanzini è un musicista fieramente diy che da anni fa il girovago tra festival, centri sociali e case di amici a presentare le sue musiche storte, è passato anche per varie band, nei milanesi Centauri o nei romani Trans Upper Egypt, Duodenum e tanti altri. Tanzini adora suonare musiche il più possibile elementari e istintive con l’aiuto di una strumentazione più che spartana: una chitarra, una tastierina e poco altro. L’incipit di Faccia Di Fiori è tutto per “Goccioline”, che ci fa subito capire da che parte tira il vento: fate conto di ascoltare un Daniel Johnston perso tra le brume della pianura Padana, stesso discorso si può fare per la traccia che dà il titolo al disco, con l’apice che si registra nella filastrocca veramente basic di “Fatti Un Selfie”, in pratica il “grado zero” della sua proposta, tra l’altro più lo ascolti e più il pezzo diventa inquietante. Chiude l’esperimento sci-fi pop di “San Pietro”, dove sembra di imbattersi in un Raymond Scott in salsa bruitista, e non è cosa da poco. Faccia Di Fiori si fa apprezzare, naturalmente bisogna essere allenati a un certo tipo di proposte, non contiene della musica accomodante o “piacevole”, ed è proprio lì che sta il punto. Se così non fosse, non esisterebbe nemmeno Tab_Ularasa.