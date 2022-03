SYLENT STORM, The Fire Never Dies

Nel corso del 2018 gli statunitensi Sylent Storm realizzarono un ottimo ep omonimo che Stormspell Records rese poi disponibile in formato cd. Alcuni dei brani composti ai tempi trovano ora spazio sul debutto The Fire Never Dies, in cui la formazione di Medford (Oregon) ne propone altri inediti, dai quali traspare il raggiunto equilibrio tra lo US metal di fine anni Ottanta e un gusto compositivo di ispirazione NWOBHM. “Wrath Of The Blade” e “Shadow In The Dark” (Run away into the night / Feed your deadly appetite / Can’t build a flame without a spark / Can’t see your shadow in the dark) sono in questo senso indicativi di quale possa essere la formazione musicale del principale compositore Jym Harris (anche negli Emissary), il cui stile vocale talvolta richiama il falsetto di King Diamond. In “Beware The Blood Moon” si fondono la coesione esecutiva del più roccioso heavy metal dalle venature prog e gli input melodici insinuatisi con eleganza anche in episodi diretti e un po’ caciaroni quali “Patriots Of Metal”. Segue “Sleeping In The Rain”, il cui accompagnamento di chitarra enfatizza la malinconia delle parole: The wrong way was a long way / To make right what’s left of my heart / Exhausted I polish my chops and anticipate / My shining moment to start / If the clouds in my head never part, I won’t complain / Til the sun hits my eyes I’ll be sleeping in the rain. The Fire Never Dies è pervaso da una patina sognante essenziale nel donare all’insieme una spontaneità già andata affievolendosi sul finire dell’epoca cui i Sylent Storm guardano con ammirazione… e di cui sono eredi sinceri.

The Fire Never Dies by Sylent Storm