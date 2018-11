SY/IN: l’anteprima video di Blinded

Abbiamo già parlato di Alex Ortiga. Qui trovate la recensione di Pass Away (uscito a nome Xennan). Qui un live report del suo live a Dobialab, questa volta a nome Niide.

SY/IN è il suo nuovo pseudonimo e sta per Synthetic Intelligence. Interesse di Alex è ora, a suo dire, intrecciare digitale e fisico, digitale e umano, fino a rappresentare un mondo molto avanti nel tempo in cui la coscienza individuale si è sciolta in un mare di dati a sé stante. Il primo disco di SY/IN uscirà in formato USB il 17 dicembre per Nether. Non solo musica nella chiavetta, ma anche una app (realizzata con Unity) che crea quel futuro immaginato da SY/IN e permette di esplorarlo, azionando anche la musica secondo combinazioni diverse da quella su disco.

Il video è una registrazione di quest’ambiente virtuale, uno squarcio sull’album e su un possibile futuro.