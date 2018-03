Surgeon: in ascolto “The Primary Clear Light”

Abbiamo parlato poco tempo fa di Anthony Child e della sua Transcendence Orchestra. Tutti noi però lo conosciamo soprattutto come Surgeon: con questo nome – imprescindibile per chi ascolta techno – pubblicherà Luminosity Device il 25 maggio per la sua Dynamic Tension. L’album prende le mosse dal Libro dei Morti tibetano: non è la prima volta che un occidentale lo usa come punto di partenza, ma il comunicato stampa sottolinea come a spingere Anthony siano state ragioni autenticamente personali, il desiderio di affrontare la morte e la perdita.

Questa è la psichedelica “The Primary Clear Light”…