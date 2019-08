Sunn O))): un estratto dal nuovo Pyroclasts

I Sunn O))) pubblicheranno Pyroclasts (ovviamente con Southern Lord) il 25 ottobre 2019.

A luglio 2018, presso gli Electrical Audio di Steve Albini, prima o dopo le registrazioni di Life Metal, i musicisti coinvolti nel processo improvvisavano per 12 minuti su di un drone modale. Un sistema per connettersi o sconnettersi dalla produzione del disco. Queste improvvisazioni sono state fermate su nastro: in esse troviamo Tim Midyett (che in Life Metal suona basso e cròtali), Tos Nieuwenhuizen (ormai presenza fissa nella line-up del progetto), Hildur Guðnadóttir e come logico Anderson più O’Malley.

Nel comunicato stampa i Sunn O))) definiscono Pyroclasts il fratello di Life Metal o il suo album-ombra. Suggeriscono di provare ad ascoltare Life Metal interrompendolo con Pyroclasts, perché questo dovrebbe rivelare nuove sfumature del loro lavoro uscito solo pochi mesi fa.

Pyroclasts è dedicato ai recentemente scomparsi Ron Guardipee (Brotherood), Kerstin Daley (attrice) e Scott Walker.

Tracklist

01. Frost (C)

02. Kingdoms (G)

03. Ampliphædies (E)

04. Ascension (A)