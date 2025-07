SUMAC & MOOR MOTHER, The Film

Il drone metal è un genere portato avanti da una manciata di coraggiosi eroi devoti a volumi esorbitanti, chitarre che ruggiscono e fischiano, tempi pachidermici. È un genere per sua natura limitato: nessuno gli chiede di evolversi, ma lo si ascolta proprio quando riesce a proporre qualcosa di nuovo. Parliamo, più o meno, di un disco notevole all’anno, con al massimo un valido gregario per gli appassionati più hardcore.

I Sumac si sono guadagnati la mia personale vetta del 2024 con il contorto The Healer, una sorta di superamento in chiave dadaista dell’ossessione musicale dei Khanate: in una parola, un gran casino inascoltabile. Ma affascinante.

Avevo grandi aspettative per The Film, non solo perché uscito a un anno di distanza dal precedente, ma soprattutto perché al microfono troviamo Moor Mother. Che per The New Noise è meglio della Madonna. Fra i dieci artisti più importanti del decennio? Senza alcun dubbio. Perché? Non serve un motivo preciso: è l’essenza stessa di Moor Mother. Esiste, e qualunque cosa tocchi si trasforma in oro. Che si tratti dei dischi a suo nome, degli Irreversible Entanglements, di 700 Bliss o delle decine di collaborazioni e featuring, la sua discografia è semplicemente impeccabile. Quella dei Sumac, invece, lo è meno. Aaron Turner è indubbiamente un genio, Brian Cook un bassista solidissimo, e Nick Yacyshyn un batterista strepitoso, ma molti dei loro dischi risultano indigesti: contorti, difficili, a volte diretti verso strade che non portano da nessuna parte. The Film si piazza esattamente a metà. Qualcuno ha detto che è il primo disco non imperdibile di Moor Mother. Non sono d’accordo: la qualità è alta, e la sua presenza stimola gli altri tre a portare il suono in territori nuovi, non troppo distanti da quelli free jazz degli Irreversible Entanglements (penso in particolare a “Camera”).

Come funziona, insomma, questa combinazione? Bene, ma non benissimo. La naturalezza poetica di Moor Mother è in parte sacrificata nel tentativo di costruire la colonna sonora immaginaria di un film che, onestamente, dubito si realizzerà mai. Le vette toccate sono altissime, ma il lungo minutaggio e qualche passaggio a vuoto rendono l’ascolto più impegnativo. Ha quel tipo di istintività che spesso caratterizza i Boris, dove si finisce per premiare più l’idea che il risultato finale.

Rimane comunque il disco drone metal più importante dell’anno. E quindi, tanti discorsi stanno a zero.