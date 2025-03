Sumac e Moor Mother: in ascolto “Hard Truth”

SUMAC e Moor Mother presentano il nuovo brano “Hard Truth”, tratto dalla loro collaborazione The Film, che esce su Thrill Jockey il 25 aprile. Ben diverso da quella “Scene 1” fatta sentire qualche tempo fa (qui vi avevamo già riferito varie cose su questo disco).

Il nome “The Film” riflette l’idea che sia concepito e realizzato come una storia o un racconto completo. Moor Mother spiega: “L’idea è di creare un momento al di fuori delle convenzioni. Questo è un lavoro artistico. Pensare all’opera come un film, invece che come un album o una raccolta di brani. Questo compito è impossibile in un’industria che vuole inscatolare tutto per poi farlo consumare. Non si capirà o avrà il quadro completo finché l’opera non sarà completata. Questo lavoro si sta sviluppando e richiede maggiore autonomia nel processo creativo.”

Sempre Moor Mother: “I temi sono di natura universale – terra – spostamento – il clima – diritti e libertà umane – guerra e pace – l’idea di fuggire dalle molte forze violente e dai sistemi orribili dell’uomo e dell’impero”.