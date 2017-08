Seguiamo da molto tempo i vari progetti di Reto Mäder, specialmente Sum Of R, nelle sue varie incarnazioni (qui si parla della prima, mentre oggi vediamo che c’è una formazione a due per i live, con Mäder alla chitarra e Fabio Costa alle percussioni).

Il 15 settembre Orga, nuovo album dei Sum Of R, uscirà per Czar Of Revelations (sublabel di Czar Of Crickets) e Cyclic Law.