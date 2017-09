SUM OF R, Orga [+ full album stream]

Reto Mäder cambia di nuovo l’assetto di Sum Of R: nel 2008 un trio composto da lui (a vari strumenti), Roger Ziegler (harmonium), Christoph Hess (vinili preparati) pubblicava per Utech un album tanto strano quanto bello (se ne parla qui), poi nel 2012 e nel 2013 arrivavano in sequenza Ride Out The Waves e Lights On Water (Storm As He Walks e Utech), con Mäder a suonare anche la batteria e Julia Valentina Wolf alla chitarra, il che corrispondeva al passaggio dal dark ambient eterodosso dell’esordio a un ambient/doom metal altrettanto irregolare. Wolf a un certo punto è stata sostituita da Isabelle Ryser, ma oggi Orga esce a firma Mäder (sempre a una varietà di strumenti, tra i quali basso, chitarra, synth, effetti…) e Fabio Costa (alla batteria), bravissimo a donare una sfumatura rituale/sacrale ai drone e ai loop contemplativi del suo socio. Sum Of R, insomma, torna ad essere un progetto più atmosferico, non a caso se ne occupano la svizzera Czar Of Revelations (cd) e la canadese (adesso berlinese) Cyclic Law (lp). Nessuno qui ripercorre strade già battute, anzitutto perché la strumentazione è molto diversa, poi perché dalla line-up Ziegler-Hess-Mäder scaturiva un sound molto stratificato e psichedelico, mentre Orga è rarefatto e composto, penso all’apporto sobrio degli archi in alcune tracce. A meno che non si voglia buttare tutto ciò che vira verso il nero in un solo calderone, l’unica, reale costante di questi anni sembrano essere le donne mezze streghe e mezze spettro ritratte in quasi tutte le copertine dei Sum Of R (questa volta la foto, al solito meravigliosa, è di Milena Kancheva), ma se l’instabilità produce buoni dischi come questo, allora nessuno può dire niente.

P.S.: questo è lo streaming del cd. Il doppio lp ha due pezzi in più.