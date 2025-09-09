Sum Of R: il video di “Solace” (tratto dall’imminente Spectral)

Dalle nostre parti il progetto Sum Of R non ha bisogno di presentazioni, basta un link.

“Solace”, con video annesso, è la prima anticipazione di Spectral, in uscita il 3 ottobre. Per ora le certezze: andamento circolare e doomeggiante, ma col tiro sperimentale dei Sum Of R. La formazione è rimasta quella elvetico/finnica di Lahbryce, quindi:

Reto Mäder: basso, synth, effects, tapes, metallofono, mellotron, manipolazioni, composizione

Marko Neuman: voce, noise, testi

Jukka Rämänen: batteria, percussioni, piano, synth

In “Solace”, però, c’è anche un ospite e quasi star, ormai: Juho Vanhanen degli Oranssi Pazuzu.

Così per gli ordini:

LP (Sum Of R): sumofr.bandcamp.com/album/spectral (spediscono dalla Svizzera)

LP (WV Sorcerer Productions): wvsorcerer.bandcamp.com/album/spectral (spediscono dalla Francia)

CD (Dusktone): dusktone.bandcamp.com/album/spectral (Italia)

Gli ospiti? Oltre a Juho Vanhanen (Oranssi Pazuzu, Grave Pleasures), Vicotnik (DHG/Dødheimsgard) e G. Stuart Dahlquist (Burning Witch, Goatsnake, Asva).