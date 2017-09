Che succede a Tetris questo settembre (Lleroy, Mr. Zebre…)

Riceviamo da Tetris e pubblichiamo. Ingresso riservato ai soci.

22.09 – Lleroy [noiserock] + Robox [punk rock math prog no blues]

I Lleroy sono ormai una garanzia: figli del noise e dell’hardcore in continua mutazione, i tre hanno saputo costruirsi una solida fama sia in studio, sia dal vivo. Eppure non hanno rinunciato a mettersi in gioco e mischiare le carte in tavola con Dissipatio HC, un album che affianca alle loro tipiche bordate momenti più espansi, in una vera e propria rincorsa tra pieni e vuoti che dona profondità e completezza alla loro formula sonora. Non si può che essere curiosi di vedere come questi nuovi equilibri trasformeranno il loro live dinamitardo. Non resta che venire a vedere.

Prima dei Lleroy suoneranno i nuovissimi Robox: il triestino Franz Valente alla batteria (Teatro degli Orrori, Lume, One Dimensional Man, Love in Elevator); Carlo Veneziano alla chitarra e al basso (Oswaldovi, Julinko, One Dimensional Man, Hated White, Hobo, Monroe, Dos) e Francesco Cescato al basso e alla chitarra (Sprong Boys, Hated White, Dos, TMSD). Noi potremmo dire che anche in questo caso i Novanta rumorosi la fanno da padrone, loro si definiscono “punk rock math prog no blues”.

23.09 – Concrete Jellÿ [hard/prog, I] + Monsters Of The Ordinary [A]

Sono stati da noi il 31 marzo per il release show di “Getting Noticed”, poi come sempre sono andati in tour – anche fuori dall’Italia – coi nostri amici TSO. I Concrete Jellÿ tornano ora, più rodati che mai, in compagnia dei viennesi Monsters Of The Ordinary, quartetto in giro da dieci anni che serve in tavola quel mix di stoner, blues e psych a cui il pubblico di Tetris non dice mai di no.

Questo è “Getting Noticed”.

Questi, invece, sono i Monsters Of The Ordinary.

29.09 – TetrisDubClub presents: Mr. Zebre [dub set, F]

Dopo le belle serate della scorsa stagione targate Tetris Reggae Showcase, quest’anno l’appuntamento mensile diventa Tetris Dub Club, grazie al quale vedrete esibirsi svariati artisti della scena Dub italiana e non.

Per aprire col botto, direttamente da Parigi arriva Mr. Zebre. Mr. Zebre aka Thibault Quinon è un dubmaker francese. Di ritorno dopo 8 anni in Messico e Perù, compone in studio e lavora con cantanti e musicisti della scena dub come Rebel-I, Sis I-Leen, Lasai, Ras Jahshua, YT, El Fata, Dubon Step, Booba Roots, Dan I, Ángel Aguilar, Junior Roy, Sensi T. Nel 2013 si unisce all’etichetta francese Rootical Attack Records con cui nel 2016 pubblica il suo terzo album. Collabora inoltre con altre label come Roots Cooperation (I), Emana Sound (F), I-Skankers (F) e Indica Dubs Records (UK).

30.09 – Licht und Blindheit: Permanent – Joy Division Passion Band

Riprende le attività Licht und Blindheit, l’organizzazione che lavora a Trieste per creare spazio per le sonorità goth/post-punk/new wave. Si inizia coi classici, grazie ai Permanent.