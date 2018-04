Sublime Grove 04 – The Verge Of Ruin Live a Torino il 6 aprile

Prosegue la serie di concerti Sublime Grove ideata da Paul Beauchamp di O.F.F. Studio – Torino. Questa volta lo show si terrà eccezionalmente alle ore 18 in punto: sul palco The Verge Of Ruin.

The Verge Of Ruin è il percorso di ricerca sonora e poetica intrapreso da Stefano De Ponti e Shari DeLorian nel dicembre 2015 e volge il suo sguardo sul mondo da una posizione rischiosa ma stimolante, calata nel presente ma strettamente connessa ai maestri e alle pratiche del passato. Il suo ambito di riferimento sono le teorie e le pratiche della musica concreta e dell’arte acusmatica del ‘900, in particolare le figure di Cage, Nono, Schaeffer, Xenakis e Scelsi, per approdare a territori prossimi all’elettroacustica e all’elettronica d’avanguardia. Ne deriva un approccio compositivo libero, vicino alla sperimentazione radicale, volto alla ricerca e alla produzione di suono inteso come materia grezza da modellare ma già portatrice di senso, che quindi può passare allo sviluppo di un concept pre-definito attraverso la scrittura di partiture grafiche e all’organizzazione di materiali derivati da altri linguaggi artistici, principalmente visivi e letterari. Le pratiche di accumulo e le modalità di registrazione e modellazione del suono spaziano dalla registrazione in studio al field recording, dal cut-up al campionamento, unite all’utilizzo di strumenti classici (archi, cordofoni, fiati e percussioni) e autocostruiti, voce, periferiche elettroniche e software di sintesi additiva, granulare e modale. Centrale per The Verge Of Ruin è la collaborazione con altri musicisti e artisti visivi alla ricerca di un dialogo e di un confronto tra i linguaggi e le persone in tutti i possibili contesti.

Appuntamento venerdì 6 aprile alle 18 presso l’Unione Culturale Franco Antonicelli, via Cesare Battisti 4b, Torino.