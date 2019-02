Strikedown Fest: in memoria di Carlo Articolo degli Scornthroats (8-9 febbraio, Cagliari)

Riceviamo e pubblichiamo.

La seconda edizione dello Strikedown Fest si svolgerà l’8 e 9 febbraio presso La Cueva Rock di Quartucciu (CA). Dedicata al suo stesso ideatore Carlo Articolo, voce degli Scornthroats, fondatore di Strikedown Records, amico e fratello, scomparso giovedì 23 agosto 2018.

Le due giornate ospiteranno musica dal vivo, dj-set, banchetti merch, distro e catering veggie/vegan.

Venerdì 8 febbraio

Tear Me Down, Thee Oops, Scornthroats, Danny Trejo, My Own Prison, Thank U For Smoking, Runes, Worn Out, Gairo

Sabato 8 febbraio

Strength Approach, Gold Kids, Slander, Curse This Ocean, Discomfort, Sangue, Step On Memories, Jolie Rouge, Last Breath

Tutte le info su prevendite, tickets e orari le si trovano qui.