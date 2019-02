STRENGTH APPROACH, Revenge Is Mine

Tornano gli Strength Approach, nome storico della scena romana che da metà anni Novanta e con vari cambi di line-up ha continuato a sfornare dischi e portare il vessillo dell’hardcore più diretto e in your face. Il nuovo ep vede il ritorno del batterista Emiliano Massini e di un suono energico e potente, ricco di stacchi e cambi di umore, forte di una spinta rinnovata e di un chiaro desiderio di colpire con ancora maggiore forza d’urto. Cori coinvolgenti da cantare sotto al palco e la conoscenza a menadito di quello che serve per creare un anthem con tutte le carte in regola per scaldare l’audience (cfr. “Here To Stay”), del resto si sta parlando di una band che ha saputo affrontare stagioni e avversità, rivoluzioni interne ed esterne, con tutto ciò che questo ha portato anche a livello di scrittura e umore. Eppure, oggi ritroviamo gli Strength Approach ancora più coesi e con quella grinta che ne aveva segnato i momenti migliori, quasi che si siano voltati a guardare la loro storia e abbiano deciso di ripartire dal momento di maggiore spinta, merito probabilmente anche del nuovo/vecchio batterista, che sembra pestare come non aspettasse altro per riversare tutta l’energia in suo possesso sul kit. I quattro brani bruciano veloci e lasciano la curiosità di ascoltare come sarà il prossimo album, si spera in uscita a breve. I segnali di un grande ritorno ci sono tutti, la musica è all’altezza della fama e degli infuocati live della band, lo stile è quello sposato da sempre al netto di ogni fuga verso cambi di rotta spiazzanti, tutto sembra girare per il meglio, a questo punto non resta che attendere e vedere cosa succederà sulla lunga distanza.

Tracklist

01. Feeding The Fire

02. Here To Stay

03. The Blame

04. My Rules