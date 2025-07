StonerKras 2025: la galleria fotografica

Il quarto StonerKras si è svolto il 12 luglio 2025 a Prosecco (TS), protagonisti Truckfighters, Mr Bison, Zolle, Them Moose Rush, Black Pope e Veuve. Durante l’anno, come sempre, faccio post sulla nuova edizione, sulla line-up e tutte quelle cose di servizio che è previsto le webzine underground facciano. Quest’anno ho infilato due interviste per incuriosire qualcuno e come sempre non scriverò un report, dato che sarei di parte e lo stoner non è il mio campo. Posso dire che sono felice di vedere il pubblico crescere, che l’organizzazione migliora ogni anno e che mai avrei immaginato tanto amore per i Truckfighters. Poi ho visto quanto loro stessi ancora credano al fuzz e ho capito.

Per lasciare qualche traccia anche di quest’edizione (l’ho scritto sin da subito che il fest andava messo sulla mappa), ho come sempre chiamato il mio amico Andrea Stoppa, l’uomo che sussurrava ai Marduk.

P.S.: ragazzi, che ne dite il prossimo anno di aggiungere un secondo headliner di peso?