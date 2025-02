Stonerkras 2025: annunciati i Truckfighters

Nove anni dopo, per una sola data italiana: Truckfighters a Trieste. Così li descrive il nostro special guest Massimo Perasso nel suo pezzo sulla scena stoner/desert svedese, scritto per la sua Tomorrow Hit Today: formati nel 2001, i nostri prendono la lezione dei Dozer e la farciscono di distorsioni fuzz desertiche di scuola Kyuss/Fu Manchu e un gusto melodico alla QOTSA. Con infiniti tour e una discreta collezione di dischi sapranno conquistare il cuore dei fan del genere in tutto il mondo. Probabilmente i meno particolari di questa lista ma quelli più divertenti in sede live.

Truckfighters – Gravity X by TRUCKFIGHTERS

Arci Trieste in collaborazione con Rocket Panda Management presentano la quarta edizione dello StonerKras Fest.

Quest’anno il festival fa parte di un progetto più ampio denominato Rocket Panda Summer Days, all’interno del quale vedremo annunciati nei prossimi mesi ulteriori eventi musicali, ex-tempore…

Lo StonerKras Fest si svolgerà sabato 12 luglio a Prosecco (Trieste) nella magica location “B’lanc”, spazio situato dietro il teatrino di Prosecco.

Come sempre il festival vuole avere un’impronta internazionale ma con lo scopo di valorizzare la scena heavy locale, slovena e italiana, richiamando spettatori dalla regione ma anche dai paesi confinanti.

Seguite il sito ufficiale del festival per procurarvi i i biglietti o per scoprire i prossimi nomi.

L’artwork del festival quest’anno è curato da Mirkow Gastow (Mirko Masala), grafico italiano stabilitosi a Berlino, legato a doppio filo allo scenario stoner internazionale.