Stonerkras 2023 (15 luglio): ai 1000Mods si aggiungono i Mondo Generator

Riceviamo e pubblichiamo. Vi avevamo già detto che arrivavano i 1000Mods.

Rocket Panda Management, in collaborazione con Arci Trieste-Trst, presenta la seconda edizione dello StonerKras.

Il festival musicale si svolgerà sabato 15 luglio a Prosecco (Trieste) nella magica location “B’lanc” – spazio situato dietro il teatrino di Prosecco.

Dopo il successo della prima edizione nel 2022, con centinaia di partecipanti provenienti sia dalla Regione che da altre parti d’Italia, Slovenia, Austria, Croazia e addirittura Francia, l’appuntamento di quest’anno si appresta ad essere ancora più di qualità.

Primi 100 early bird tickets a 20 € + ddp qui.

Annunciate tre nuove band

MONDO GENERATOR (stoner punk californiano capitanato dal leggendario Nick Oliveri)

I Mondo Generator sono un’istituzione del panorama stoner-punk mondiale!

La band è nata in California, fondata nel lontano 1997 dal famigerato “cavallo pazzo” Nick Oliveri, già membro dei Kyuss – pionieri dello stoner rock. Con l’aiuto di ex membri della band e altri musicisti ha registrato nel 2000 il suo album di debutto Cocaine Rodeo, mentre allo stesso tempo entrava a far parte dei Queens Of The Stone Age. Il sound di Oliveri è sempre stato orientato verso il punk con sfumature rock and roll e hardcore. Nelle sue canzoni infatti troviamo molte influenze di band come Dead Kennedys, Black Flag e Turbonegro.

Oliveri, che negli anni ha partecipato a innumerevoli progetti musicali, ha pubblicato sette dischi con i suoi Mondo Generator e proprio in questo periodo sta registrando del nuovo materiale.

I Mondo Generator saranno in tour in Europa nel mese di luglio, lo StonerKras sarà una delle loro prime tappe.

TSO (grunge/stoner, IT)

JEGULJA (stoner-metal, SI)