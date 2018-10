Stine Janvin: un video tratto da Fake Synthetic Music, in uscita per Pan

Stine Janvin è norvegese, ma vive a Berlino. È una performer che si interessa sia alla musica, sia alle arti visive, e il suo focus è sull’utilizzo in chiave sperimentale della voce, oltre che su dualismi come organico/sintetico o naturale/artificiale.

Fake Synthetic Music è in uscita per Pan ed è basato sulla sua voce, ritagliata, riattaccata e modificata, per un gioco di illusioni, ma ci sono anche tracce dove non ha lavorato in post-produzione ma si è limitata a servirsi di effetti delay digitali.

L’ album è passato per il mastering del solito Rashad Becker, la sua copertina è una fotografia scattata da Camille Blake, mentre l’artwork è opera di Bill Kouligas, l’uomo dietro alla Pan.

Il video, basato sul pezzo “Like Last Night”, è di Erik Ferguson.