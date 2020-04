Sta per partire un nuovo podcast: “Locksound – Suoni in trappola”

Illustrazione a cura di Laura Stocco.

Locksound è un podcast di 11 puntate in compagnia di musicisti elettroacustici, curatori, ricercatori e audiofili per raccontare il rapporto tra percezione sonora e Lockdown. Decifrare i cambiamenti del paesaggio sonoro in Italia durante la pandemia dovuta al Coronavirus ci permetterà di comprendere meglio gli equilibri fra uomo e natura? O semplicemente fra uomo e uomo? Attraverso i protagonisti delle puntate ci s’interrogherà su quale sia il ruolo del suono e dell’ambiente acustico in questo periodo storico segnato dalla chiusura degli spazi e dal distanziamento sociale. Non delle vere e proprie interviste ma informali conversazioni telefoniche, volutamente registrate in bassa fedeltà con una banale app per android.

Gli ospiti: Giulio Aldinucci, Nicola Di Croce, Fabio Perletta, Leandro Pisano, Caterina Tomeo, Elena Biserna, Sara Lenzi, Carola Haupt, Matteo Uggeri, Fabio Lattuca, Francesco Bergamo

Progetto ideato e curato da Francesco Giannico

Distribuito in collaborazione con The New Noise, SonofMarketing, Mirco Salvadori, Sowhat, Archivio Italiano Paesaggi Sonori

Voce Introduttiva di Elena Manzari

Prima Puntata – ‘Decifrare il Cambiamento Acustico’ con Giulio Aldinucci

Giov 30 Aprile 2020 alle 14.05