Spy: in ascolto “Dim”

Formati a Oakland alla fine del 2019, gli Spy hanno costruito sulle fondamenta di band come Bad Brains e Poison Idea anziché seguire l’attuale ondata di hardcore metallico (senza dimenticare punk della Bay Area come Dead Kennedys e Ceremony per quanto riguarda atteggiamenti e consapevolezza). Seen Enough esce su Closed Casket Activities il 21 febbraio, sei canzoni in dieci minuti. La band ha condiso da poco il nuovo singolo dell’ep, “Dim”. Il cantante degli SPY, Peter Pawlak, dice: Il ritornello della canzone (‘sei tu il problema ma non lo vedi’) è altrettanto applicabile ad alcune delle persone che potresti conoscere nella tua vita personale quanto a una vasta gamma di figure pubbliche attualmente prominenti. Sono sicuro che sei stufo di tutti loro quanto lo sono io.

Seen Enough è stato registrato dal vivo su nastro da Jack Shirley all’Atomic Garden di Oakland, evitando la pratica moderna del tracking individuale a favore di un approccio più immediato e viscerale che rappresenta meglio i concerti della band.

In precedenza gli Spy avevano messo in ascolto anche “On The Brink”.