La programmazione di Spettro (BS) per marzo e aprile: Pupillo, SabaSaba, un festival organizzato coi Jooklo Duo…

Riceviamo e diamo notizia. Se volete saperne di più su Spettro, potete leggere il nostro live report di Valerio Tricoli.

Venerdì 8 marzo

SabaSaba / Rainbow Island

Venerdì 29 marzo

Interlingua / Dario Buccino

Venerdì 12 aprile

Massimo Pupillo

Venerdì 19 aprile

Ongon / Ear Explorer

Venerdì 29 aprile

Fausto Sierakowski

+ Octatanz/Matas Aerobica, Areire, Spettro Residents

La programmazione di Spettro per marzo e aprile ha come tema il rito, si basa sull’idea che musicisti e performer abbiano bisogno di compiere rituali, specialmente quelli che ci portano a uno stato di coscienza diverso, o di incoscienza. Si comincia con l’industrial cinematic dub dei SabaSaba da Torino, per i quali aprirà Rainbow Island. Si prosegue con la combinazione tra il duo Interlingua e il compositore/performer Dario Buccino, per un doppio concerto per lastre metalliche, coro a cappella, ottoni, synth modulare e voce solista. Poi ancora Massimo Pupillo, che da queste parti non ha bisogno di presentazioni, questa volta da solo, di nuovo in chiave ambient. Una settimana dopo toccherà al suonatore di guembri e musicista elettronico Ongon, supportato dal trio Elettroacustico Ear Explorer. Infine sarà la volta di Fausto Sierakowski: concerto per sassofono solista e un masterclass sulla musica modale.

A marzo ci sarà anche il Freaky Shit Festival, co-organizzato da Spettro e Jooklo Duo: due giorni di musica freak, weird, psichedelica, jungle, free e sperimentale. Si parte sabato 23 alle 21 e si riparte domenica 24 a mezzogiorno. Suoneranno Metabolismus, Miman, Dj Notzel, Redbrut, Polonius, Raymonde, Matas Aerobica,(A)Spect, Delmore Fx, Lotoretina, Chorus Abstracta, New Jooklo Age, Interlingua, Sfulmini, Dj Areire e Giorgio Gabber.

Poster design: Francesco Venturi & Virginia Genta