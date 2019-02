Spettro (BS): questo mese suoneranno Valerio Tricoli (domani!), Chris Imler e Alessandra Novaga

Riceviamo da Spettro e pubblichiamo (poster di Andrea Cacace).

IM WALD / Febbraio ’19

Dopo i tre appuntamenti di Weirdpoetics (Trapcoustic, Cristophe Clébard e Claudio Rocchetti), proseguiamo la nostra kermesse di “caminantes” dell’underground internazionale penetrando ancora più a fondo nella foresta di linguaggi della musica, stavolta con un forte senso di germanicità. Per cominciare, Valerio Tricoli ci farà strada in quella inquietante selva di “significanti provocatori” (The Formant) di cui ha una conoscenza perfetta. Non possiamo sapere per certo cosa ci aspetti di là dal bosco, ma accettiamo la provocazione perché ci fidiamo di Valerio e del suo fedele Revox B77 (sabato 9). A seguire, la personalità elettro-decadente di Chris Imler. Negli ultimi trent’anni Chris ha battuto instancabilmente i sottoboschi del pop, del rock, del punk e dell’elettronica, e ora sta arrivando da Berlino con la sua miscela di anticonformismo e cultura musicale libertaria. Se non avete mai sentito parlare di Chris Imler, forse è tempo di lasciare la safe-zone e darsi alla macchia (venerdì 15). Finiamo con la wunderkammer per chitarra e nastro di Alessandra Novaga dedicata al cinema di Rainer Werner Fassbinder e alle colonne sonore di Peer Raben. L’immaginario della foresta in Fassbinder si rifà alle illustrazioni delle fiabe germaniche, ai quadri romantici di Caspar D. Friedrich, al film Die Niebelungen di Fritz Lang — ma Fassbinder è anche il narratore decadente che ha dato voce agli outsider, al sottobosco culturale, all’underground. E quale maniera migliore per concludere una camminata nel sotterraneo e nel metafisico di una Fassbinder Wunderkammer? (Venerdì 22). Dopo ogni concerto continuiamo il passaggio nella foresta dei generi con gli abituali DJ set spettrali.

09/02 Valerio Tricoli

15/02 Chris Imler

22/02 Alessandra Novaga

Spettro / Via Soldini 51, Brescia / Ingresso con tessera