Spazio Aereo diventa Argo16: prime date

Riceviamo e pubblichiamo. Come sempre ingresso riservato ai soci ARCI.

Ouverture Argo16 – Ex Spazio Aereo, Via delle Industrie 27/5

Spazio Aereo inaugura la sua quinta stagione cambiando nome in Argo16.

L’evento di inaugurazione del 15 settembre vedrà protagonisti Musica Per Bambini dell’estroso Manuele Bongiorni, il rivoluzionario progetto audio-visual The Internet Explorerz e infine Dj Laio per la selezione musicale: una serata festosa ma artisticamente viva ed audace, in linea con quanto espresso finora da Spazio Aereo.

Gli appuntamenti successivi rappresentano un’apertura al territorio (con la serata di cantautori “Voci Dal Porto”, il 22 settembre, in occasione del centenario dalla nascita di Porto Marghera) e ad altre culture (il 30 settembre partirà il format “Rendez Vous Chez Nous”, con una giornata di workshop e concerti interamente dedicata alla cultura del Burkina Faso), poi il 6 ottobre tornerà il top della musica elettronica con Dj Food e la sua selezione dedicata al maestro Aphex Twin.

Nel corso della stagione riprenderanno concerti (26 ottobre i Jerusalem in My Heart), workshop e laboratori, e naturalmente il noto format jazzistico Power Acoustic Sunday che inaugurerà la stagione domenica 22 ottobre ospitando il grande violoncellista Hank Roberts in quintetto con Filippo Vignato, Zeno De Rossi, Pasquale Mirra, Giorgio Pacorig.

Il nome Argo 16 viene scelto in occasione del centenario dalla nascita di Porto Marghera (che l’associazione celebrerà il 22 settembre nella serata Voci Dal Porto) e ricorda un episodio inquietante e mai chiarito, dove interessi economici e rischi ecologici, servizi segreti e ambienti sovversivi si intrecciano attorno al misterioso schianto dell’omonimo aereo vicino depositi del fosgene nel novembre del 1973.

Musica Per Bambini

Musica Per Bambini è il nome del progetto di Manuel Bongiorni, poliedrico musicista, attore, scrittore e umorista sulla scena sin dalla fine degli anni ’90.

Musica Per Bambini ha inventato un genere, “hyper-editando” tra filastrocche, pop e generi estremi.

Tra le collaborazioni degli ultimi anni citiamo: Alessio Bertallot, Caparezza, La Pina, Marta Sui Tubi, Bologna Violenta, Eterea PostBong Band.

I concerti di Musica per Bambini sono caratterizzati da originali performance teatrali, ironiche e/o horror.

The Internet Explorerz

The Internet Explorerz è un progetto performativo audio/video nato recentemente e pensato per essere in continua evoluzione.

Alla sua base vi è l’idea di portare avanti un’analisi sia sociale, sia antropologica del tempo nel quale stiamo vivendo. Il filtro attraverso cui passano tutti i fenomeni presi in considerazione durante la performance è internet, unico mezzo capace di mettere realmente in discussione non solo il concetto di tempo e di storia, ma anche e soprattutto la concezione di pubblico e privato.

The Internet Explorerz è composto da due elementi: Valerio Veneruso (Dada Versus), che proietta, mixa e controlla – con la tastiera numerica del computer – la timeline di alcuni video selezionati su Youtube, e Andrea Cazzagon (Katzagōn), addetto a campionare ed effettare in tempo reale i suoni provenienti dai video scelti implementandoli ad altri autoprodotti.