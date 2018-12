Space Aliens From Outer Space: Nebulosity full album stream

Vi proponiamo in anteprima l’ascolto di Nebulosity, ultimo lavoro dei torinesi Space Aliens From Outer Space, qui in formazione diversa rispetto al passato.

Le otto tracce sono una cavalcata che ripercorre i topoi della musica che negli anni si è ispirata alla fantascienza: come sempre il tema è quello dei viaggi interstellari e dei mondi lontanissimi, quindi vocoder a manetta, suggestioni carpenteriane e spunti presi dalla library music più avventurosa. Il disco esce venerdì prossimo 14 dicembre, pubblicano Escape From Today e Cheap Satanism.