Southern Lord ha dato il via alle ristampe del trio Caspar Brötzmann Massaker

Southern Lord ristamperà The Tribe (1988) e Black Axis (1989), rispettivamente debutto e secondo album del trio Caspar Brötzmann Massaker (“the trio to end all power trios”, secondo Julian Cope), rimasterizzati e presentati come all’epoca. L’etichetta di Greg Anderson proseguirà fino al quinto disco del gruppo, poi prenderà tutto e lo metterà in un box set con libretto e artwork di Caspar Brötzmann (si dice che l’uomo sia al lavoro anche su nuovo materiale).

Nel comunicato stampa Southern Lord spiega che l’unicità di Caspar sta nella sua reintepretazione del rock a partire dagli “scarti”, cioè dal feedback, dai drone e dai sovratoni. Sempre secondo Southern Lord, riff ultrapesanti e battiti, canti tribali e forza fisica sono caratteristiche dei Massaker che funzionano e sorprendono ancora oggi, trent’anni e molto “noise” dopo (chi ascolta i Sunn sa che Anderson e O’Malley li considerano da sempre uno dei loro punti di riferimento sonori, ndRedazione).

Brötzmann, figlio d’arte come tutti sappiamo, nasce in Germania Ovest nel 1962. Nonostante temesse la redazione del padre, che pare all’epoca non simpatizzasse troppo per l’americanità dello strumento e dell’hard rock, Caspar inizia – da autodidatta – a suonare la chitarra elettrica, ispirato da Ritchie Blackmore, Jimmy Page e Jimi Hendrix (entrambi sono mancini, e pare che questo influenzi il modo in cui Caspar suona). Successivamente, l’improvvisatore e costruttore di strumenti Hans Reichel (nato nel 1949 e scomparso nel 2011) gli insegna a manipolare/modificare la chitarra.

Chi non avesse mai sentito The Tribe e Black Axis, da ieri può farlo da qui sotto.

The Tribe by Caspar Brotzmann Massaker