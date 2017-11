Questa sera a Bologna “Sound walks from Medjugorje”, sound performance della polistrumentista irlandese Aine O’Dwyer

Riceviamo e diamo notizia.

Xing e εὖ eû

presentano

mercoledi 15 novembre h 22

AINE O’DWYER (IRL/UK)

Sound walks from Medjugorje

sound performance

Raum

Via Ca’ Selvatica 4/d Bologna

Mercoledi 15 novembre alle 22.00 Xing e εὖ eû (eu eu) presentano a Raum “Sound walks from Medjugorje”, sound performance della polistrumentista irlandese Aine O’Dwyer.

Sound Walks from Medjugorje è un progetto della musicista Aine O’Dwyer nato dopo un viaggio di ricerca nel sito di pellegrinaggio della Bosnia Erzegovina nell’ottobre 2016. Interessata a collezionare varie narrative acustiche del luogo, dai silenzi ai canti celebrativi delle tante persone raccolte durante le cerimonie, l’artista afferma di comporre delle ‘intimità uditive’. Memorie sonore attinte dall’infanzia cattolica irlandese influenzate dalla tradizione medievale e dal folklore gaelico. Nelle sue recenti pubblicazioni Aine si relaziona con le capacità acustiche e meccaniche dell’organo a canna. Opere sospese che esplorano i registri espressivi dello strumento tra risonanze modulate o fraseggi melodici e vocali.

Aine O’Dwyer, musicista irlandese, è riconosciuta principalmente per l’uso esteso e lirico dell’arpa. Il suo interesse per i luoghi dimenticati, le coreografie del caso, le notazioni alternative, i fenomeni acustici e l’atto dell’ascolto, si combina in una peculiare performatività di strumenti, disegno, spazio e tempo, memoria e corpo. Dopo aver preso parte in collaborazioni con Piano Magic, dal 2014 è attiva tra autoproduzioni e recenti pubblicazioni su label come Penultimate Press e MIE. Il suo Music for Church Cleaners Vol. I and II è tra i best albums 2015 selezionati da The Wire.

εὖ eû, una ramificazione inversa dell’esperienza di Euphorbia, quella costellazione di organismi – droni elettronici, rumore bianco, strane melodie, frequenze basse – che una casa bolognese ha ospitato per tre stagioni di concerti dal 2014. Ora, con la cura di appuntamenti mensili a Raum, pur mantenendo la stessa radice, si libera da un preciso spazio fisico, intendendo scavalcare alcuni orizzonti sonori, cercando di contestualizzare l’ascolto in un’esperienza più ambientale che puramente fisica.

Col supporto di Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna

