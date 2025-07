SORRY FOR LAUGHING, Rain Flowers

“Pugni stretti fra due specchi, la mia immagine che si ripete e si ripete e ripete all’infinito, le sfiderò tutte e vincerò ed infine, dopo, mi lascerò andare”, Edward Ka-Spel

L’album Rain Flowers vede riuniti sotto la sigla Sorry For Laughing alcuni dei più oscuri musicisti del gotha psichedelico anglosassone, tra cui nomi del calibro di Martyn Bates, Edward Ka-Spel e David Watson. Artefice di questo ensemble è però un musicista di culto nordamericano, Gordon H. Whitlow, membro fondatore di band underground come Mnemonists e Biota, note nel circuito RēR/Cuneiform Records.

L’esordio di Gordon H. Whitlow con l’alias Sorry For Laughing risale al 1986, con una cassetta autoprodotta (poi edita anche in Italia nel 1989 da ADN). Seguono anni di silenzio, fino a quando nel 2019 l’etichetta viennese Klanggalerie decide di ristampare il lavoro. Nel frattempo, il nostro eroe aveva continuato a muovere le acque dell’underground internazionale con i sopracitati Mnemonists, Mnemonists Orchestra e Biota. Eppure, la bizzarra visione di Sorry For Laughing ha ripreso vigore nel 2021 con ben tre album, sempre grazie all’etichetta austriaca, culminando in questo mezzo-capolavoro che è Rain Flowers.

Ci troviamo di fronte a una psichedelia dalle tonalità seppia, all’interno della quale Gordon si ritaglia il ruolo di bardo affabulatore, narrando storie, incubi e sogni straordinari. Ad affiancarlo, si alternano le “voci altre” che animano queste dieci composizioni liquide. Tali voci appartengono a magnifici quanto ingiustamente negletti poeti britannici: Martyn Bates (ex Eyeless In Gaza), che, sebbene sembri sempre in disparte e scostante, quando apre bocca sprigiona un incanto assoluto; Edward Ka-Spel, ieratico e barrettiano fondatore dei The Legendary Pink Dots, sempre più carismatico depositario della chiave che apre la famosa Porta da cui si accede direttamente alla Mistica Lisergica; e, ultimo ma non meno importante, l’ex Virgin Prunes Dave-id Busaras.

L’incipit di “Johnny’s Gone To Hilo” è il preludio di un viaggio che dura oltre due ore. Prendersi il tempo necessario è il primo requisito per ascoltare questo doppio cd, i cui testi sono felicemente espressi in un inglese quasi aulico. Alcuni brani sono reinterpretazioni di antiche ninnenanne e traditional, con in primo piano il suono dell’organo di Gordon, caratterizzato da progressioni armoniche tanto astratte quanto palpitanti, capaci di catturare l’attenzione con quella naturalezza rara che solo musicisti dotati di tale sensibilità riescono a far sembrare “cosa facile”. Vengono in mente le colonne sonore composte per Derek Jarman da un altro magistrale poeta sonoro come Simon Fisher Turner.

La psichedelia crepuscolare, a tratti austera, è servita nei 16 minuti di “I Go Bound”, “Processional”, “The Hunter”, “Man Of Thessaly”, “When I See”, e nella mezz’ora finale suddivisa in “Christ Child Lullaby”, “Will Be” e “Rain Flowers”. Artefici di questo preziosissimo album sono dunque Gordon H. Whitlow, organo, accordion, voce e produzione, Martyn Bates voce, piano, melodica, Edward Ka-Spel voce recitante, Janet Feder chitarre, Patrick Q Wright (di Officer!) al violino, Dave-id Busaras voce, gli ex Biota Larry Wilson, percussioni, e Tom Kasimpalis, spoken words.

“Many are doomed to follow but few are born to lead. Do not insult me with careless categorization… I do not require a legion of admires, sick events or imitators… A small voice inside my head whispers that “I have won now and that it’s time to stop” but I cannot… now I must compete against myself” (estratto da “I Go Bound”)

P.S.: il nome della band di Martyn Bates, Eyeless in Gaza, è tratto dal titolo di una novella scritta nel 1936 da Aldous Huxley, a sua volta ripresa dai “Samson Agonistes”/“I Nemici di Sansone”, poema (1671) di John Milton: “Should Israel from Philistian yoke deliver, ask for this great deliverer now, and find him (Samson) EYELESS IN GAZA at the Mill with slaves”.

Un grazie a Nicola Catalano e Claudio Mian per la collaborazione.