Sons Of Viljems a breve in Italia: vi facciamo sentire “Jelena”

Sons Of Viljems è il nome del duo formato da Nejc Haberman (sloveno, bassista dell’ensemble ethno-jazz Jazoo) e Andrea Giommi (italiano, bassista e chitarrista in banc come Emerald Leaves, Edible Woman e Leg Leg)

Il duo collabora dal vivo con Filip Sijanec, altro musicista e compositore che vive a Londra (filipsijanec.com).

Definiscono la loro musica “groovy ambient”. Per ora stanno registrando il loro primo disco, ma hanno già pubblicato gli otto minuti di “Touch Me Not”.

20 February 2019 – Fano (IT) – Circolo Artigiana

21 February 2019 – Roma (IT) – Fanfulla

22 February 2019 – Bologna (IT) – Efesto