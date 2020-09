Soledad, 11/9/2020 – The Return

Torna Soledad su Fango Radio con la puntata zero della nuova stagione. 1 ora riassuntiva del post-lockdown con tanto weird folk, ambient e psichedelia senza necessità di commento.

Appuntamento ad ottobre per il ritorno al classico format di musica lisergica e parole.

Playlist

01. Sigla Soledad 2020 [extract from Chavela Vargas – “Soledad Speech” & Manfred Hubler & Siegfried Schwab – “We Don’t Care”] 02. Popol Vuh – Ich Mache Einen Spiegel – Dream Part 4

03. Trees – The Garden Of Jane Delawney

04. Marsupilami – Dorian Deep (1970)

05. Black Sabbath – N.I.B. (1970)

06. Spirogyra – Cogwheels, Crutches And Cyanide (1971)

07. Comus – The Herald (1971)

08. Electric Wizard – Supercoven (1998)

09. Sigla Soledad 2020 [extract from Manfred Hubler & Siegfried Schwab – “We Don’t Care” & Nido del cuculo – “Intervista A Jess Franco”]