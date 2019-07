Solaris #8

Solaris in versione estiva si rinfresca con i ritmi di Ramzi, Person Sounds e Ciel, la neue welle di Grotto Terrazza e due cari classici dal sapore post-punk.

Playlist

Grotto Terrazza – Trattoria Nihil

TOXE – Honey Island

Tirzah – Holding On

Kettenkarussell – Insecurity Guard

Pearson Sound – Heal Me

Ciel – Why Me

Ramzi – Backin

Autechre – Nil

Macklemore – Glorious

P.I.L. – The Order of Death

The The – Giant

Mode Alone – Spoiler Alert You’re Dead

Slowdive – In Mind