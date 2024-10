Una puntata all’insegna dell’ambient che si sviluppa attorno al nuovo EP di Pearson Sound, “Which Way Is Up”, in uscita per la britannica Hessle Audio.

Which Way Is Up by Pearson Sound

Solaris

Solaris è un viaggio sonoro che parte dai territori dell’elettronica, della synth wave e dell’ambient per raggiungerne di inesplorati, tracciando percorsi contaminati e insoliti. Registrato a Londra da Laura Marongiu, Solaris va in onda una volta al mese su Neu Radio