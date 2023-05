Solaris #42 w/ Bunny Dakota: AMBIVALENCE (It means I don’t care)

Ritmi confusioni scomposizioni analogie

Ospite di questo mese di Solaris, Bunny Dakota sperimenta lunghi viaggi sonori, agitando la pista come fosse un superorganismo in movimento, in cui la techno si mescola alla downtempo, all’hard drums, all’electro-wave e all’house music, dando vita a mondi fittizi fatti di sud, elettricità, alte maree, ritmi bassi e alterati, dove appaiono parole poetiche, strumenti analogici, alterità.

Metà parte del collettivo di arti performative e visive Industria Indipendente crea nel 2019 l’happening-party MERENDE, di cui è dj resident e maîtresse.

Playlist

Tamburi Neri_ sognare

Miss Kittin Who I am (solo voice)

PXXF Night light

The Bug_Skeng (Autechre rmx)

Gila_ I Lose

Klub Taiga Pausa

Lechuga Zafiro – Ayida Weddo (700 Bliss Remix)

Y1640_ WEEP

Plead Slyngshot Neewt_Studio Relief

Ronce_Lolita

Charlotte de Witte – PPC (Original Mix)

Ludwig Göransson_Trucks in place (TENET ost)

Ambivalence_Girl Interrupted (movie)

Chickens (Hollywood Sounds)

Amnesia Scanner – AS Too Wrong

Cosmo Vitelli_Party Old Boy (Feat. Tanja Vežiç)

Tomás Urquieta _ Me Rehuso a Pensar

Lurka_Heat Mover

Bella Báguena _Me pica la cara

Laurie Anderson_Awaked one

Valesuchi – Autopoietic Unboxing

Anunaku_Spirale

Giant Swan_Celebrate The Last 30 Years of Human Ego

Chungo_The Vendor

Shadowfax_A song for my brother

Nikki Nar_ I Like Milions

Rasuba_ Go to work

Luna Vega_ Trash