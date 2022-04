Solaris #29

Un mix a tinte scure per un ritorno alle origini con sonorità new&cold wave, post punk, e dark electro.

Playlist

Eva Geist – Urban Monogamy (Velvet Season & The Hearts Of Gold Remix)

Xeno & Oaklander – Insomnia

Nabihah Iqbal – Zone 1 to 6000

L.F.T – Torch

Reka x Imperial Black Unit – Todo Avaricia

Years of Denial – Human You Scare Me

Synth vs Me – Goodbye Horses

The Agnes Circle – Porcelain

Turquoise Days – Scattering Seeds

Sleeping Desiress – We Need

Blind Delon – Edouard

Linear Movement – Way Out of Living