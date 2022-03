Solaris #28

Accenti dub, ambient techno, ballate electro synth e Buttechno che strizza l’occhio ad Arthur Russell nel suo nuovo progetto con Yana Pavlova.

Playlist

Pavel Milyakov & Yana Pavlova – Strong Willed

Romeo Poirier – Atsipades

Richard H. Kirk – The Feeling (Of Warmth And Beauty)

April Clocks – Crash

F.S Blumm & Nils Frahm – Presidential Tub

Pol Tabache endLocal – Noche Escondida (ft Clara Andrés)

Dj RIchard – Bane

Not Waving & Marie Davidson – Hold On

Facta & Parris – Driving Birds

Parris – Movements (w/ Carmen Villain)

Reymour – Je te tiens, Tu me tiens

Lyra Pramuk – Tendril